«Самая счастливая страна в мире» ищет 16 желающих для бесплатного гастротура

«Самая счастливая страна в мире» ищет 16 желающих, чтобы провести им бесплатный гастротур, пишет Viajes.

Проект под названием Official Finland Tasting Table организован при поддержке Visit Finland и Business Finland. Участникам полностью оплатят четырехдневную поездку, проживание, экскурсии и ужины.

Победители смогут познакомиться с финской кухней в двух регионах страны — на Побережье и Архипелаге, а также в Лапландии. В каждом направлении выберут по восемь человек.

Организаторы хотят показать миру, что финская кухня — «последний большой гастрономический секрет Европы». В меню войдут блюда из дичи, озерной рыбы, северных ягод, ремесленных сыров и традиционного черного хлеба.

Гостям предложат попробовать кремовый суп из лосося, рагу из оленины и знаменитый хлебный сыр с северной морошкой.

За кухню на архипелаге будет отвечать шеф-повар Эрик Мансикка — основатель ресторана Kaskis, ставшего первым рестораном за пределами Хельсинки со звездой Michelin. В Лапландии блюда приготовит молодой шеф Джоэл Маннинен, серебряный призер мирового чемпионата молодых поваров.

Подать заявку может любой желающий из любой страны мира. Финские власти надеются, что проект поможет популяризировать национальную кухню так же, как сама страна уже много лет популяризирует образ «самой счастливой страны мира».

