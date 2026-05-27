Павел Деревянко рассказал о пересмотре взглядов после поездки на Донбасс

Актер театра и кино Павел Деревянко заявил, что не представляет своей жизни за пределами России и хотел бы прожить старость на Родине. Об этом он рассказал в интервью проекту «Громче слов» журналистки Марии Чадиной.

«Жить я могу только здесь, только здесь — на своей Родине, на своей земле. Я хочу состариться здесь и жить могу только здесь», — сказал актер.

Он также сообщил о пересмотре своих взглядов на российскую оппозицию после начала СВО. По словам Деревянко, в какой-то момент жизни у него «было много ветра в голове» и потому он опубликовал пост с поддержкой оппозиции, но никогда не был в ее рядах.

«Я сочувствовал, но до момента, пока не началась специальная военная операция и я не приехал в Харцызск. Там живет много моих родственников. Я отвозил в пункты временного размещения подарки детям и наконец-то послушал их. Я и раньше слышал, что творилось в Донбассе, то, как Украина поступала с русскими — бомбежки, геноцид. Но до поездки я этого не воспринимал», — поделился Деревянко.

В ходе интервью актер также выразил надежду на скорое завершение специальной военной операции победой России.

Кроме того, Деревянко раскрыл свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, с которым ранее снимался в фильме «Ржевский против Наполеона». Актер отметил, что был знаком с Зеленским задолго до его политической карьеры.

«Да, был Зеленский-актер и есть Владимир Зеленский — президент. Это два разных человека», — заявил артист, добавив, что, по его мнению, нынешний украинский лидер «продолжает губить свой народ».

В интервью Деревянко также высказался о президенте России Владимире Путине, назвав его «самым мощным» главой государства в истории современной России.

Также актер рассказал о сложностях в начале карьеры и о работе в российской киноиндустрии.

В беседе с Чадиной актер также признался, что ему близки драматические роли, однако он не готов участвовать в проектах, полностью лишенных надежды. По его словам, даже в тяжелом сюжете «светлая сторона должна восторжествовать».

 
