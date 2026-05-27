Россияне смогут покупать авто с пробегом в банковском приложении

Сбер первым на российском рынке запустил цифровую безопасную сделку для покупки автомобилей с пробегом через мобильное приложение «СберБанк Онлайн». Новый сервис объединяет проверку автомобиля, оформление автокредита, подготовку документов и проведение расчетов между покупателем и продавцом в едином цифровом процессе, сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что сервис уже прошел первые сделки и в ближайшее время станет доступен всем клиентам Сбера.

Для покупки автомобиля пользователю необходимо указать информацию о выбранной машине в разделе приложения «Кредиты». После автомобиль автоматически проверяется по базам данных на наличие обременений, арестов и залогов. Затем покупатель может подобрать параметры автокредита и оформить его непосредственно в приложении.

Продавец подключается к сделке по приглашению покупателя. После подписания договора купли-продажи, который автоматически формируется в «СберБанк Онлайн», продавец получает денежные средства.

В банке подчеркнули, что сервис обеспечивает финансовую и юридическую защиту обеих сторон сделки.

Дополнительно пользователям доступны услуги сервиса «СберАвто», включая поиск автомобиля под заданный бюджет, выездную диагностику и осмотр машины.

На первом этапе цифровая безопасная сделка доступна при покупке автомобиля в кредит. В Сбере пояснили, что благодаря проверке машины и оформлению ее в качестве залога банк может предложить клиентам более выгодные условия финансирования.

В дальнейшем сервис планируется расширить и на сделки за собственные средства.

«Мы создали новый надежный стандарт покупки машины с пробегом, который гарантирует людям прозрачность, комфорт и отсутствие связанных со сделкой забот», — отметила директор дивизиона «Авто» Сбербанка Наталья Русова.

В банке добавили, что для проведения сделки покупатель и продавец должны быть клиентами Сбера, а продавец — подтвержденным владельцем автомобиля.