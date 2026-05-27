В Амурской области у женщины остановилось сердце во время операции на матке

В Амурской области операция в местной клинике закончилась для женщины остановкой сердца. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Благовещенске. 41-летняя женщина по имени Евгения приехала в медучреждение на плановую операцию, так как у нее наблюдалось опущение и выпадение матки. Вмешательство должно было длиться около получаса.

«Во время процедуры Евгении ввели наркоз, но после него она уже не проснулась», – сообщается в публикации.

Как рассказали родственники пострадавшей, они забеспокоились, так как пациентка долго не выходила на связь. Медики якобы убеждали семью, что пациентка просто «тяжело отходит от наркоза». Только на следующее утро они узнали, что Евгении уже нет. Точную причину, по словам семьи, им так и не сказали.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент проводятся экспертизы. Известно, что у женщины остались сыновья в возрасте 20 и восьми лет.

Как рассказали местные жители, клиника считается одной из самых дорогих в городе. Многие пациенты указывали на хамство персонала и санитарные нарушения.

Ранее в Брянске медики повредили женщине матку во время операции и умолчали об этом.

 
