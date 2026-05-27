В ВОЗ рассказали о росте числа заразившихся хантавирусом

Число выявленных случаев хантавируса после вспышки на круизном лайнере MV Hondius выросло до 13. Об этом в соцсети X сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

»Испания сообщила о новом случае заболевания среди пассажиров, находящихся на карантине. Общее число заболевших достигло 13», — написал он.

По словам главы ВОЗ, «ситуация остается стабильной».

О вспышке хантавируса стало известно 4 мая. Лайнер MV Hondius выполнял рейс через Атлантику из Аргентины в Кабо-Верде, когда у части пассажиров появились симптомы тяжелого респираторного заболевания.

Хантавирус может вызывать опасные для жизни инфекции легких и почек. Заразиться им можно, вдыхая воздух, загрязненный мочой или пометом инфицированного грызуна (крысы или мыши). Среди симптомов жар, головная боль, боль в мышцах и проблемы с легкими и почками. Летальность хантавируса составляет около 38%.

