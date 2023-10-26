Врач перечислила скрытые последствия герпеса

Заразиться вирусами герпеса легко, достаточно выпить с заболевшим из одной кружки, поцеловаться, а также находиться рядом с инфицированным, который кашляет или чихает. О том, чем опасен этот вирус, «Газете.Ru» рассказала Александра Филева, врач-дерматовенеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест».

«Как правило, герпес 1-го типа проявляется высыпаниями на губах, в то время как герпес 2-го типа — на половых органах, однако генитальный герпес может быть также вызван и герпесом 1-го типа. Кроме классической герпесвирусной инфекции, вирус герпеса может приводить и к другим болезням: ветрянке, цитомегаловирусной инфекции, инфекционному мононуклеозу. Всего выделяют восемь типов вируса герпеса, вызывающих разные заболевания, каждый из которых обладает многообразием клинических проявлений. У вирусов есть общая особенность — после инфекции они навсегда остаются в организме и реактивируются при любом удобном случае, например при переохлаждении, гиперинсоляции, частых простудных заболеваниях и снижении иммунной защиты, синдроме хронической усталости», — объяснила она.

По словам врача, чаще всего люди заражаются при поцелуях, половых контактах, а также когда пользуются общими полотенцами, посудой, бритвой, потому что риск передачи инфекции возрастает при наличии повреждений кожи и слизистых оболочек.

«Частота вторичных вспышек герпеса индивидуальна. Обычно рецидив простой герпесвирусной инфекции протекает легче и сопровождается пузырьками на губах, зудом и покалыванием в области появления высыпаний. Если проснется вирус 3-го типа — у человека разовьется опоясывающий герпес, при котором с одной стороны тела появляется очень болезненная сыпь, склонная к слиянию в очаги. Это неприятно, но обычно неопасно: чаще человек выздоравливает без последствий, но иногда заболевание осложняется постгерпетической невралгией, когда высыпания проходят, а боли остаются. Правда, человек с опоясывающим герпесом может спровоцировать ветрянку у детей или неболевших взрослых. Основная опасность герпесвирусных инфекций в том, что они могут поражать нервные волокна и провоцировать, например, проблемы со зрением, слухом, приводить к парезу мимических мышц. Тяжелые формы болезни могут привести даже к менингоэнцефалиту, однако так бывает редко и обычно только у людей из групп риска — у маленьких детей, пожилых и пациентов с ослабленной иммунной системой, например у онкобольных», — рассказала Филева.

Прогноз герпесвирусных инфекций, как правило, благоприятный. Человек выздоравливает в среднем за 2-4 недели.

«Специфическая профилактика — то есть вакцина против первичной инфекции — разработана только для ветряной оспы. Прививка помогает избежать ветрянки в детстве и опоясывающего лишая в будущем. Для профилактики заражения остальными вирусами герпеса рекомендуют использовать индивидуальные средства гигиены, посуду, а также не практиковать незащищенные половые контакты с новым партнером», — заключила врач.

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