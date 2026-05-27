Стали известны главные страхи школьников на ЕГЭ

Главным страхом выпускников на ЕГЭ оказалось забыть материал, который на самом деле хорошо знаешь, об этом сообщили 39% опрошенных школьников. Это показало исследование Skysmart, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 19% старшеклассников признались, что больше всего боятся слишком сильно разволноваться и потерять концентрацию во время экзамена и неверно прочитать условия задания. У 18% стресс вызывают бланки и оформление: школьники опасаются допустить техническую ошибку при заполнении ответов.

При этом часть страхов связана не столько с самим экзаменом, сколько с его атмосферой. Так, 13% опрошенных переживают из-за строгих проверяющих, которые могут заподозрить списывание. 10% — из-за металлодетекторов и процедуры досмотра, а 6% школьников признались, что боятся случайно уронить шпаргалку во время экзамена. Такое же число учеников (6%) боится опоздать на экзамен.

Для 20% выпускников ЕГЭ остается самым стрессовым событием в жизни на данный момент. У 39% школьников есть умеренное волнение, но без сильной паники. Почти треть опрошенных (28%) уверены в своих силах и почти не переживают перед экзаменами. Лишь 13% подростков заявили, что совсем не боятся экзаменов и не считают их главным жизненным испытанием.

«Небольшой стресс перед ЕГЭ — это нормальная реакция организма на ответственную ситуацию. Важно не пытаться полностью «убрать» тревогу, а научиться ею управлять. Лучше всего помогают понятный план подготовки, регулярный отдых, режим сна и отказ от постоянного информационного давления. В последние недели перед экзаменом особенно важно не перегружать себя и не пытаться выучить все сразу, лишь повторить «западающие темы» и при необходимости разобрать их с репетитором», — отмечает Анастасия Екушевская, академический директор Skysmart.

