Спрос на перелеты в Пакистан вырос почти вдвое за последний год

Россия и Пакистан могут упростить визовый режим между странами. По данным Купибилет, интерес к направлению начал расти еще до официальных изменений. В апреле и мае 2026 года спрос на перелеты в Пакистан оказался близким к пиковым значениям, которые наблюдались в октябре 2025 года. При этом в 2026 году по сравнению с мартом 2025 года количество бронирований выросло сразу на 162%.

Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Купибилет.

Самый высокий интерес к направлению был зафиксирован осенью 2025 года: в октябре спрос вырос на 20% по сравнению с сентябрем, а в ноябре – еще на 4%. После этого последовало сезонное снижение: в декабре количество бронирований сократилось более чем вдвое относительно ноября. Однако уже в январе 2026 года спрос начал восстанавливаться: рост составил 45% по сравнению с декабрем.

Стоимость перелетов в течение года оставалась относительно стабильной, хотя в отдельные месяцы наблюдались заметные колебания. Самым дорогим месяцем стал октябрь 2025 года: средняя стоимость билета на перелет в одну сторону на человека составила 61 980 рублей. Самые доступные цены были зафиксированы в марте 2026 года: около 39 300 рублей за перелет. В апреле и мае 2026 года средняя стоимость билета составила 43 000 рублей, что примерно на 2% ниже, чем годом ранее (43 930 рублей в апреле 2025 года).

«Пакистан постепенно становится новым направлением для самостоятельных путешественников из России. Интерес к стране растет на фоне развития деловых и туристических связей, а возможное упрощение визового режима может дополнительно ускорить этот процесс. Мы ожидаем, что после смягчения правил въезда спрос на направление может вырасти на 30–40% в течение года», – рассказывает пресс-служба Купибилет.

