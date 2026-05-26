Мужчина отверткой угрожал продавцу из-за семи бутылок водки

В Петербурге мужчина с отверткой напал на сотрудника магазина

В Центральном районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали 51-летнего мужчину, который после неудачной кражи семи бутылок водки попытался ударить продавца отверткой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в супермаркете на Кирочной улице, покупатель наполнил корзину шестью пачками кофе и семью бутылками водки и попытался покинуть торговый зал, не оплатив товары. Это заметил 35-летний продавец и остановил его, в ответ на замечание злоумышленник выхватил отвертку и попытался ударить ею работника магазина.

Продавцу удалось увернуться, очевидцы происшествия вызвали полицию. Сотрудники Росгвардии задержали нападавшего, им оказался уроженец Омска, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков и растрату. Мужчину доставили в отдел полиции. Похищенные товары и отвертка изъяты.

