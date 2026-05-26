Красноярец избивал 10-летнего сына и запрещал ему спать

Красноярец отделался условным сроком за истязание 10-летнего сына
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

В Красноярске суд вынес приговор местному жителю, который несколько месяцев истязал 10-летнего сына, мужчина получил условный срок. Об этом сообщает издание «Город Прима».

По данным местных СМИ, обвиняемый четыре месяца издевался над малолетним ребенком. Он бил сына ладонью по голове, мобильным телефоном по бедрам, мужчина хватал мальчика за волосы и тянул на себя, когда тот засыпал во время выполнения домашнего задания, а также оскорблял его. Отец заставлял сына часами стоять в углу и лишал его сна.

Суд признал его виновным по статьям о ненадлежащем воспитании и истязании, красноярцу назначено наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы условно.

До этого на Кубани отец бил детей электрошокером и не пускал в школу. Издевательства над детьми десяти и восьми лет продолжались два года. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, вину он признал. Суд приговорил фигуранта к четырем годам и трем месяцам лишения свободы

Ранее в Красноярске мать истязала маленькую дочь и жила с ней у собутыльников.

 
