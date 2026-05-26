Российский военный пытался изнасиловать подростка в подъезде и получил срок

В Чите вынесли приговор военному, который пытался изнасиловать 17-летнюю девушку в подъезде. Об этом со ссылкой на пресс-службу Читинского гарнизонного военного суда сообщает chita.ru.

Инцидент произошел 13 августа прошлого года на проспекте Фадеева. Мужчина напал на несовершеннолетнюю в подъезде одного из домов. Воспользовавшись физическим превосходством, он схватил жертву, сжал ее и принялся совершать в отношении девушки действия сексуального характера, причиняя ей боль и нравственные страдания. В какой-то момент в подъезд вышел сосед, который спугнул преступника. Увидев свидетеля, он скрылся.

На суде мужчина категорически отрицал свою вину. Он заявил, что его перепутали с кем-то другим, однако суд счел доводы неубедительными. За нападение на подростка ему назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы, еще два года ему добавили за кражу и две самоволки. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Кроме того, он выплатит потерпевшей компенсацию морального вреда в 500 тысяч рублей.

Ранее сталкер преследовал россиянку и изнасиловал ее, ворвавшись к ней домой.