Казаков бригады «Терек» наградили медалями и почетными наградами

Более 90 бойцов казачьей разведывательной бригады «Терек» получили почетные награды. Об этом сообщается в Telegram-канале Всероссийского казачьего общества.

По поручению атамана ВсКО Виталия Кузнецова вручили награды воинам. Отмечается, что они отважно выполняют задачи на передовых участках фронта и защищают Отечество.

Торжественная церемония прошла в расположении подразделения. Казачьих наград удостоились более 90 бойцов из всех подразделений бригады.

Для участия в церемонии прибыли врио атамана Уссурийского казачьего войска Евгений Процевский и офицеры штаба ВКО.

Мероприятие началось с молитвы, которую совершил священник бригады «Терек» иерей Алексий Барышев. Затем состоялось вручение наград отличившимся бойцам.

Большинство военнослужащих отметили медалью ВсКО «Казачья доблесть» — одной из наиболее почитаемых наград. Она вручается казакам, проявившим мужество и самоотверженность при выполнении задач на передовой.