Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Прятавшегося шесть лет бразильского наркобарона поймали в элитном ЖК

G1: лидера крупнейшего наркокартеля Бразилии Палермо поймали в Боливии
Shutterstock

Лидер крупнейшего наркокартеля Бразилии «Первая столичная команда» (PCC) Жерсон Палермо задержан, сообщил новостной портал G1. Операция по поимке преступника, скрывавшегося от правосудия шесть лет, прошла в боливийском городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра.

Палермо, осужденный в Бразилии на 126 лет тюрьмы за наркоторговлю и нападения на полицейских, был обнаружен в элитном жилом комплексе. По данным местных властей, он оказывал сопротивление при аресте и был ранен, после чего доставлен в больницу под охраной.

Боливийские спецслужбы передали задержанного бразильским коллегам после кратких переговоров об экстрадиции, которая теперь ожидается в ближайшие дни.

Выходец из штата Мату-Гросу-ду-Сул, Жерсон Палермо считается одним из ключевых связующих звеньев PCC с поставщиками кокаина из соседних стран, включая Боливию и Парагвай. Долгие годы он координировал трансграничные каналы поставок наркотиков и силовые акции против конкурентов.

Родной город Палермо Понта-Поран который давно считается стратегической точкой наркотрафика благодаря расположению на «тройной границе» — Бразилии, Парагвая и Аргентины. Палермо долго удавалось избегать поимки благодаря частой смене местопребывания и разветвленной сети осведомителей.

Ранее рэпер из Британии подкинул наркотики россиянке, которой грозит смертная казнь в ОАЭ.

 
Теперь вы знаете
Арест имущества релокантов, отсрочка от армии для новой категории россиян и аномальное нашествие комаров. Главное за 26 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!