Рэпер из Британии подкинул наркотики россиянке, которой грозит смертная казнь в ОАЭ

Mash: британский рэпер подставил россиянку в ОАЭ и дал ей чемодан с наркотиками

Британский рэпер Big Tobz подставил российскую туристку в Объединенных Арабских Эмиратах, оформив на нее чемодан с 17 килограммами марихуаны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

35-летний Олуватобилоба Айеола, известный как Big Tobz, — выходец из нигерийской семьи эмигрантов. Он прославился благодаря грайм-музыке, позже стал боксером в промоушене Misfits Boxing, а также сыграл роль в хорроре «Бэмби: Лесной кошмар».

Недавно мужчина приехал в Таиланд, где познакомился с танцовщицей из Ивановской области. Со слов девушки, он обменял свои два чемодана на маленький черный багаж друга, в котором якобы лежало оборудование для дайвинга.

В дубайском аэропорту туристке сообщили, что хотят досмотреть ее багаж, в чемодане таможенники обнаружили 17 кг наркотиков. Сначала артиста отпустили под подписку, но после показаний девушки его задержали. Родители обвиняемой ждут записи с камер видеонаблюдения, а также отпечатков пальцев с чемодана и других экспертиз по делу. По законам ОАЭ за распространение запрещенных веществ россиянке может грозить лишение свободы на срок от 10 лет до пожизненного заключения либо смертная казнь.

Ранее российские дипломаты находятся в контакте с задержанной с наркотиками россиянкой в Дубае.