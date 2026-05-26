Сотрудник зоопарка сжег жену в крематории для животных

В Японии мужчина после ссоры сжег жену в печи крематория зоопарка
В японском городе Асахикава сотрудник зоопарка признался в расправе над своей женой, он сжег ее в печи крематория для животных. Об этом сообщает Japan Today.

Родственники 31-летней Юи Судзуки обратились в полицию в середине апреля, они сообщили, что женщина не выходит на связь несколько недель. Муж пропавшей, 33-летний смотритель городского зоопарка Тацуя Судзуки, не смог объяснить, куда делась супруга, и называл странные причины, по которым якобы не мог с ней связаться.

Позже мужчина признался, что во время ссоры накинул на шею жены веревку, отвез ее в зоопарк и сбросил в печь крематория для животных.

До этого в Индии мужчина расправился с беременной женой, изрезав ее гениталии ножовкой. 53 летний подозреваемый Прадип Агария, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил супругу Хирабай и вонзил в ее тело лезвие ножовки. В момент нападения в доме находилась их четырехлетняя дочь. После того, как женщина потеряла сознание, мужчина доставил ее на мотоцикле в больницу, заявив врачам, что она попала в ДТП, а затем скрылся. Врачи не смогли спасти пострадавшую.

Ранее пьяный россиянин угрожал выбросить жену и ребенка из окна 11-го этажа.

 
