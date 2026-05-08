Аномальная жара грозит Европе летом из-за возвращения Эль-Ниньо

Европу ожидает жаркое лето, это связано с возвращением природного явления Эль-Ниньо. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на отчет европейской климатической обсерватории Copernicus.

«В докладе были отмечены тревожные экологические тенденции, в том числе <...> растущий риск засухи и лесных пожаров по всей Европе в связи с наступлением более жарких и сухих летних условий», — говорится в статье.

Эль-Ниньо характеризуется аномальным повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Явление становится причиной засух, интенсивных ливней, волн жары и сильных штормов, отмечают специалисты.

Согласно наблюдениям, температура океана в апреле уже приблизилась к беспрецедентным уровням, зафиксированным в 2024 году. Ученые предупредили, что в мае могут быть побиты все предыдущие рекорды. Метеорологи также уверены, что предстоящий Эль-Ниньо будет мощнее, чем несколько лет назад, и даже обойдет по показателям «супер-Эль-Ниньо» — рекордсмена 1997-1998 годов.

