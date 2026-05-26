Верховный суд утвердил приговор «смотрящему» за Иваново

Верховный суд (ВС) России утвердил приговор криминальному авторитету Денису Карташову, получившему в уголовной среде статус «смотрящего за городом Иваново». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Там уточнили, что Карташов выполнял организационно-распорядительные функции и контролировал различные направления преступной деятельности. Он также признан виновным в нападениях с целью хищения чужого имущества и вымогательствах в особо крупных размерах, совершенных с применением насилия.

«С учетом изменений, внесенных в приговор судом апелляционной инстанции, ему назначено четырнадцать лет лишения свободы», — сообщает Верховный суд.

Отмечается, что коллегия по уголовным делам ВС, рассмотрев жалобу осужденного, не нашла оснований для смягчения наказания.

До этого пленум Верховного суда России принял разъяснения для судей о том, как определять лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. В документе указано, что таким человеком следует считать лицо, обладающее авторитетом и лидерством в преступной среде либо использующее влияние на организованные группы и их участников. О таком статусе могут свидетельствовать связи с экстремистскими или террористическими организациями, а также коррупционные контакты.

Судам рекомендовали учитывать конкретные действия подозреваемого, например разрешение конфликтов между преступными группами, определение положения других участников иерархии, установление правил внутри сообщества. Кроме того, в приговоре необходимо подробно указывать, по каким признакам суд пришел к выводу о высшем положении человека в преступной иерархии.

Ранее стало известно, где сидит «лидер криминального мира России» Шишкан.

 
