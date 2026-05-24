Стало известно, где сидит «лидер криминального мира России» Шишкан

Криминальный авторитет Олег Медведев, известный как Шишкан, не смог избежать пожизненного заключения по делу об убийствах и занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом пишет «Лента.ру».

Следствие и суд установили, что Медведев занимал одно из ключевых мест в преступной структуре и контролировал деятельность нескольких группировок, действовавших в Раменском округе и соседних районах. В материалах дела фигурировали эпизоды, связанные с убийствами, давлением на бизнес и конфликтами вокруг земельных и финансовых активов.

Одним из главных эпизодов расследования стало убийство депутата Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. По версии следствия, причиной конфликта стали финансовые интересы, связанные с крупными бюджетными средствами, выделенными подконтрольному предприятию. После давления со стороны проверяющих структур было принято решение об устранении свидетелей.

Медведева задержали в 2019 году во время спецоперации. Расследование получило продолжение после показаний одного из его сообщников, который рассказал об обстоятельствах преступления и местах сокрытия тел.

В итоге суд признал Шишкана виновным по совокупности преступлений, включая организацию убийств и руководство преступной иерархией, и назначил ему пожизненный срок. Позже приговор оставила в силе апелляционная инстанция.

Сейчас Медведев отбывает наказание в ИК-18 «Полярная сова». Его дело называют одним из самых громких в борьбе с организованной преступностью в России 1990–2010-х годов.

Ранее на Урале осудили экс-оперуполномоченного за участие в серии убийств, совершенных 25 лет назад.