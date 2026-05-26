В Иране частично заработал интернет после 87 дней отключения

В Иране наблюдается частичное восстановление доступа в интернет. Об этом сообщила международная служба мониторинга NetBlocks в соцсети «Х».

«Подтверждено: оперативные метрики фиксируют частичное восстановление интернет-связи в Иране на 88-й день, спустя 2093 часа отключения», — говорится в публикации.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о возобновлении в стране доступа к международному интернету в ближайшие 24 часа. По его словам, министр связи и информационных технологий Сейед Саттар Хашеми уже издал распоряжение о возвращении доступа, и «процесс запущен».

Больше двух месяцев в Иране действовали беспрецедентно длительные ограничения на подключение к глобальной сети, что вызывало критику со стороны граждан и правозащитников. При этом привилегированным категориям пользователей оставался доступен «Интернет Про» — платное подключение по аналогии с российскими «белыми списками» сайтов.

28 февраля США и Израиль нанесли первые удары по иранским городам, в том числе по Тегерану. В ответ иранская армия наносила удары по американской и израильской инфраструктуре в соседних странах, в том числе по аэропортам.

Ранее Иран поставил мировой рекорд по интернет-блэкауту.

 
