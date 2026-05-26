Маньяк-душитель пошел на СВО и сбежал из госпиталя в Ленобласти после ранения

В Ленинградской области из госпиталя после ранения на СВО сбежал маньяк-душитель Андрей Кийко, который насиловал и убивал девушек. Об этом сообщает 47news.ru.

Жители Ропши в Ломоносовском районе заметили, что у пунктов выдачи заказов, магазинов и почты человек в штатском показывал прохожим ориентировку с фотографией. Рядом дежурила машина с военными номерами. Позже автомобиль видели на линиях ближайших садоводств.

Выяснилось, что они разыскивают 41-летнего петербуржца Андрея Кийко, который был осужден за нападения на девушек и убийства — его прозвали «сосновским маньяком-душителем». В середине 2024 года он подписал контракт с Минобороны, на тот момент ему оставалось сидеть семь лет. В январе 2025 года его ранили. После госпиталя в Ростове Кийко перевели на реабилитацию в Кронштадт, где он не только выздоравливал, но и подавал иски о выплатах как участник СВО. Однако позже он сбежал.

В розыск его объявили только недавно, хотя дезертировал он, предварительно, намного раньше. Полицию поставили в известность последней, правоохранители разыскивают мужчину.

Кийко начал нападать на девушек в 19 лет. С 2004 года по 2007 год на его счету 15 выживших жертв и три убийства — он подыскивал хрупких и одиноких жертв у парка Сосновка. Подходил сзади, душил, а к груди прижимал нож. Затем он насиловал их в кустах или вел до квартиры. У выживших оставались тяжелые травмы. На допросах он во всем признался, однако тогда было известно лишь о двух убийствах.

Прокурор вместо пожизненного запросила 25 лет, а суд дал 22. Уже в колонии Кийко сознался в третьем убийстве и срок увеличили до 25 лет.

