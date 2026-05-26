Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Маньяк-душитель пошел на СВО и сбежал из госпиталя в Ленобласти после ранения

47news.ru: в Ленобласти маньяк-душитель сбежал из госпиталя после ранения на СВО
Global Look Press

В Ленинградской области из госпиталя после ранения на СВО сбежал маньяк-душитель Андрей Кийко, который насиловал и убивал девушек. Об этом сообщает 47news.ru.

Жители Ропши в Ломоносовском районе заметили, что у пунктов выдачи заказов, магазинов и почты человек в штатском показывал прохожим ориентировку с фотографией. Рядом дежурила машина с военными номерами. Позже автомобиль видели на линиях ближайших садоводств.

Выяснилось, что они разыскивают 41-летнего петербуржца Андрея Кийко, который был осужден за нападения на девушек и убийства — его прозвали «сосновским маньяком-душителем». В середине 2024 года он подписал контракт с Минобороны, на тот момент ему оставалось сидеть семь лет. В январе 2025 года его ранили. После госпиталя в Ростове Кийко перевели на реабилитацию в Кронштадт, где он не только выздоравливал, но и подавал иски о выплатах как участник СВО. Однако позже он сбежал.

В розыск его объявили только недавно, хотя дезертировал он, предварительно, намного раньше. Полицию поставили в известность последней, правоохранители разыскивают мужчину.

Кийко начал нападать на девушек в 19 лет. С 2004 года по 2007 год на его счету 15 выживших жертв и три убийства — он подыскивал хрупких и одиноких жертв у парка Сосновка. Подходил сзади, душил, а к груди прижимал нож. Затем он насиловал их в кустах или вел до квартиры. У выживших оставались тяжелые травмы. На допросах он во всем признался, однако тогда было известно лишь о двух убийствах.

Прокурор вместо пожизненного запросила 25 лет, а суд дал 22. Уже в колонии Кийко сознался в третьем убийстве и срок увеличили до 25 лет.

Ранее в зоне СВО погиб «астраханский душитель», убивший трех человек.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!