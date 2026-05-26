Россияне рассказали, где смотрели матчи Кубка Гагарина

Более половины россиян (58%) смотрели хотя бы один матч Кубка Гагарина в этом сезоне, следует из результатов совместного опроса спортивного портала «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) и консалтинговой компании «Ванта Груп».

Большинство респондентов (87%) смотрели матчи в компании, а 92% из них – не дома.

Почти треть респондентов (31%) планировали пойти смотреть финальные матчи Кубка Гагарина в кинотеатре. 74% отметили, что интерес к турниру вырос. 29% респондентов смотрели отдельные матчи, 11% аудитории следили только за играми любимой команды.

Опрос проходил в кинотеатрах во время показа матчей Кубка Гагарина с 14 по 17 мая 2026 года. Всего в нем приняли участие 961 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Краснодара и Перми.

Напомним, в финальной серии турнира ярославский «Локомотив» обыграл «Ак Барс» со счетом 4-2.