Женщина потеряла сознание после прилюдной порки в Индонезии

В Индонезии женщина потеряла сознание от ударов плетью во время публичного наказания за секс вне брака, пишет Daily Star.

Женщина и ее партнер получили по 100 ударов тростью по законам шариата, действующим в регионе. Во время порки женщина потеряла сознание, после чего ее пришлось уносить с места наказания.

Инцидент произошел в городе Банда-Ачех — единственной провинции Индонезии, где официально применяется исламское право шариата. По местным законам незарегистрированным парам запрещены сексуальные отношения. За подобные нарушения в Ачехе предусмотрены публичные телесные наказания.

Помимо секса вне брака, плетью в регионе наказывают за употребление алкоголя, азартные игры и однополые отношения. Самые суровые наказания предусмотрены за преступления против детей — они могут включать до 200 ударов тростью и длительные тюремные сроки.

Ранее в Индонезии пара получила по 140 ударов плетью за секс вне брака и распитие алкоголя.