Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Женщина потеряла сознание после прилюдной порки в Индонезии

Daily Star: женщина в Индонезии потеряла сознание от публичных ударов плетью
Mimi Saputra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Индонезии женщина потеряла сознание от ударов плетью во время публичного наказания за секс вне брака, пишет Daily Star.

Женщина и ее партнер получили по 100 ударов тростью по законам шариата, действующим в регионе. Во время порки женщина потеряла сознание, после чего ее пришлось уносить с места наказания.

Инцидент произошел в городе Банда-Ачех — единственной провинции Индонезии, где официально применяется исламское право шариата. По местным законам незарегистрированным парам запрещены сексуальные отношения. За подобные нарушения в Ачехе предусмотрены публичные телесные наказания.

Помимо секса вне брака, плетью в регионе наказывают за употребление алкоголя, азартные игры и однополые отношения. Самые суровые наказания предусмотрены за преступления против детей — они могут включать до 200 ударов тростью и длительные тюремные сроки.

Ранее в Индонезии пара получила по 140 ударов плетью за секс вне брака и распитие алкоголя.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!