«Росатом» собирается закупать оборудование для электроснабжения Энергодара

kremlin.ru

«Росатом» собирается закупать оборудование для электроснабжения Энергодара после украинских атак. Об этом заявил глава корпорации Алексей Лихачев, сообщается во официальном канале ЗАЭС в «Максе».

Кроме того, в «Росатоме» пообещали помочь с остеклением жильцам поврежденных квартир.

«Безусловно, мы принимаем меры, чтобы даже в такой сложной ситуации максимально снизить риски для людей. Уже перевели персонал на 12-часовые смены, закупаем оборудование для энергоснабжения городских объектов, организуем вывоз детей на летний отдых и, конечно, поможем с застеклением квартир пострадавших в результате атак, окажем и персональную помощь», — сказал Лихачев.

Он отметил, что госкорпорация оперативно получает данные об обстановке в Энергодаре и информирует руководство страны.

19 мая директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что ночью Энергодар подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Она оказалась самой серьезной по интенсивности за последнее время. По словам специалиста, налеты украинских дронов фиксировались в разных районах города. После атаки были выявлены повреждения жилых домов и автомобилей. На территории электростанции разрушений нет

Ранее в «Росатоме» пообещали бить в колокола из-за атак на ЗАЭС.

 
