Петербурженка оформила ипотеку на 30 лет, но может остаться без квартиры

Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Девушка из Петербурга пострадала из-за распространенной схемы мошенничества. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Как рассказала сама пострадавшая по имени Лилия, она решила продать свою студию и купить однокомнатную квартиру в Приморском районе. Она нашла хорошее жилье, стоимость которого не была ниже рыночной, а само объявление висело на сайте уже месяц.

Процесс курировало одно из местных агентств. Сама 79-летняя владелица недвижимости заявила, что собирается переехать к сыну в Австралию. В соцсетях девушка действительно нашла фото пенсионерки в путешествии.

После передачи денег и подписания ипотечного договора на 30 лет, пожилая женщина заявила, что стала жертвой мошенников и не отдаст квартиру.

«Психологическая экспертиза уже подтвердила, что в момент продажи пенсионерка не осознавала своих действий», – сообщается в публикации.

Лилия планирует отстаивать свое право на жилье в суде. Сейчас она не может попасть в жилье, но вынуждена каждый месяц платить 40 тысяч рублей за ипотеку.

Ранее в Госдуме предложили раз и навсегда решить проблему «схемы Долиной».

 
