Финал третьего сезона конкурса «Родники.Дети» пройдет в Томске

Порядка 2000 заявок в трех номинациях по трем возрастным категориям подано на участие в третьем сезоне всероссийского конкурса детской песни «Родники.Дети». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Проект реализован в рамках музыкального движения «Газманов-Родники». Площадка открыта для творчески одаренных детей, авторов детской песни, любителей и профессионалов. Участники получили возможность заявить о себе и представить песни широкой аудитории. Финалистами стали 25 юных исполнителей из 15 регионов России и Белоруссии.

В составе жюри вошли три заслуженных артиста России — Зара, Пелагея и Сергей Войтенко. К ним присоединились блогер и певица Карина Кросс, генпродюсер движения Елена Ульянова. Председателем жюри остался народный артист России Олег Газманов. Они оценят выступления на финальном концерте в Томске и выберут победителей в номинациях «Исполнитель», «Автор детской песни» и «Детские ВИА», а также определят обладателя Гран-при.

«Мы очень рады принять у себя этот ставший уже знаменитым проект. В Томске активно развита индустрия детских конкурсов и творческих фестивалей, и я уверена, что мы достойно примем эстафету проведения финалов конкурса «Родники. Дети» от Москвы и Казани», — отметила замгубернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Наталия Киселева.

В свою очередь, Газманов отметил, что новый сезон конкурса снова оказался лучше предыдущего.

«Мне было крайне сложно ставить оценки, хотя мы ввели 10-балльную систему, чтобы можно было учесть больше нюансов. Но по окончании работы я с ужасом понял, что наставил такое количество «десяток», что все наши талантливые дети просто не помещаются в большой концерт», — сказал он.

Выбор Томска для финала конкурса не стал случайным — 25 лет назад в этом городе познакомились создатели проекта. У них родилась идея собирать песни и исполнителей, которые не могли самостоятельно «пробиться» на эстраду.

Предыдущие финалы конкурса «Родники.Дети» проходили в Москве и в Казани, где была заложена традиция посвящать большой концерт юных вокалистов России Дню защиты детей.