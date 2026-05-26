Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Сотня дронов упала в море из-за неисправности во время шоу в Сиднее

В Сиднее сотня дронов упала в море во время светового шоу
hugo_northam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Во время фестиваля в Австралии почти 90 дронов внезапно рухнули в море прямо посреди светового шоу, пишет News.

Инцидент произошел вечером в районе Дарлинг-Харбор. Зрители наблюдали за синхронным полетом сотен светящихся дронов, когда часть аппаратов неожиданно начала отделяться от строя и падать в воду.

Организаторы сообщили, что в общей сложности в воду упали 89 дронов. После происшествия вечернее шоу сразу отменили, а все последующие выступления на ближайшие дни приостановили для проверки оборудования.

Компания SkyMagic, отвечавшая за шоу, заявила, что причиной стал «непредвиденный сбой радиочастоты» после взлета. Из-за потери точности позиционирования часть дронов автоматически перешла в режим аварийной посадки.

По словам операторов, система безопасности сработала корректно: пилоты остановили шоу и активировали протокол возврата, чтобы остальные дроны смогли безопасно приземлиться.

Организаторы фестиваля извинились перед зрителями и подчеркнули, что никто не пострадал. Сейчас специалисты и государственные службы проводят полную проверку инцидента.

Ранее в Китае установили рекорд по количеству дронов в световом шоу.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!