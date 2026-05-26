В Сиднее сотня дронов упала в море во время светового шоу

hugo_northam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Во время фестиваля в Австралии почти 90 дронов внезапно рухнули в море прямо посреди светового шоу, пишет News.

Инцидент произошел вечером в районе Дарлинг-Харбор. Зрители наблюдали за синхронным полетом сотен светящихся дронов, когда часть аппаратов неожиданно начала отделяться от строя и падать в воду.

Организаторы сообщили, что в общей сложности в воду упали 89 дронов. После происшествия вечернее шоу сразу отменили, а все последующие выступления на ближайшие дни приостановили для проверки оборудования.

Компания SkyMagic, отвечавшая за шоу, заявила, что причиной стал «непредвиденный сбой радиочастоты» после взлета. Из-за потери точности позиционирования часть дронов автоматически перешла в режим аварийной посадки.

По словам операторов, система безопасности сработала корректно: пилоты остановили шоу и активировали протокол возврата, чтобы остальные дроны смогли безопасно приземлиться.

Организаторы фестиваля извинились перед зрителями и подчеркнули, что никто не пострадал. Сейчас специалисты и государственные службы проводят полную проверку инцидента.

