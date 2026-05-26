Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Почти три миллиона избирателей проголосовали в первый день праймериз ЕР

Якушев: 2,9 млн человек проголосовали в первый день праймериз «Единой России»
Алексей Никольский/РИА Новости

Секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Владимир Якушев заявил, что в первый день предварительного голосования партии проголосовали 2,9 миллиона избирателей. Об этом сообщается на сайте ЕР.

По словам Якушева, Наиболее активно голосуют жители Московской, Свердловской и Ростовской областей. Лидерами по явке в процентном соотношении к общему числу избирателей в регионе стали Чукотский автономный округ, Ямал и Югра, говорится в сообщении.

Секретарь генсовета «Единой России» отметил, что нарушений, влияющих на результаты нашей процедуры отбора кандидатов, не было зафикисровано. По его словам, ативность избирателей такая же высокая, как и при регистрации.

«Мы ожидаем, что электронно проголосуют больше избирателей, чем в 2021 году», — заявил Якушев.

25 мая «Единая Россия» дала старт предварительному голосованию по отбору кандидатов на сентябрьские выборы. Голосование продлится до 31 мая, а регистрация — до 29 мая. При этом в системе уже числится 10,5 миллиона человек.

Ранее «Единая Россия» способствовала принятию 100 законов по развитию Арктики.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!