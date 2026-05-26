Почти три миллиона избирателей проголосовали в первый день праймериз ЕР

Якушев: 2,9 млн человек проголосовали в первый день праймериз «Единой России»

Секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Владимир Якушев заявил, что в первый день предварительного голосования партии проголосовали 2,9 миллиона избирателей. Об этом сообщается на сайте ЕР.

По словам Якушева, Наиболее активно голосуют жители Московской, Свердловской и Ростовской областей. Лидерами по явке в процентном соотношении к общему числу избирателей в регионе стали Чукотский автономный округ, Ямал и Югра, говорится в сообщении.

Секретарь генсовета «Единой России» отметил, что нарушений, влияющих на результаты нашей процедуры отбора кандидатов, не было зафикисровано. По его словам, ативность избирателей такая же высокая, как и при регистрации.

«Мы ожидаем, что электронно проголосуют больше избирателей, чем в 2021 году», — заявил Якушев.

25 мая «Единая Россия» дала старт предварительному голосованию по отбору кандидатов на сентябрьские выборы. Голосование продлится до 31 мая, а регистрация — до 29 мая. При этом в системе уже числится 10,5 миллиона человек.

Ранее «Единая Россия» способствовала принятию 100 законов по развитию Арктики.