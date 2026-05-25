В народной программе «Единой России» может появиться раздел по Арктике

Развитие Дальнего Востока и Арктики является стратегическим вопросом для России. Об этом заявил на шестом форуме «Единой России» «Есть результат!» во Владивостоке секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

«Это особая территория с огромными возможностями и с задачами, которые требуют нестандартных, точных решений, где во многом формируется будущее России», — подчеркнул Якушев.

Он отметил, что для развития Дальнего Востока и Арктики наряду с федеральными мерами поддержки необходима более точная настройка законодательства и гибкие механизмы поддержки.

Якушев также напомнил, что фракция «Единой России» обеспечила принятие около 100 федеральных законов, в том числе закона о северном завозе, который улучшил ситуацию с поставками и ценообразованием для 2,5 млн жителей северных территорий.

Отдельное внимание на мероприятии было уделено развитию Северного морского пути. «Наша цель — довести грузопоток до 70 миллионов тонн к 2030 году», — подчеркнул Якушев.

Он также сообщил, что в обновленной народной программе может появиться отдельный раздел, посвященный развитию Арктики. В числе ключевых направлений документа также названы поддержка участников СВО и их семей, молодежи и обеспечение технологического лидерства и суверенитета России.

Заместитель председателя Правительства – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что благодаря реализуемым мерам Дальний Восток по ряду показателей почти на 30% опережает среднероссийские темпы.

Кроме того, в рамках тематических круглых столов участники форума представили ряд инициатив для включения в народную программу. Также они выступили за внедрение единых стандартов градостроительства. Среди других инициатив — модернизация портовой инфраструктуры, расширение Восточного полигона, БАМа и Транссиба, развитие международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Отдельный блок предложений был посвящен развитию авиации.

Также обсуждались проекты в сфере энергетики и запуск международного арктического образовательного морского центра в Мурманске.

Подводя итоги форума, Якушев заявил, что «Единая Россия» намерена продолжить работу по развитию «Дальнего Востока, Арктики и всей нашей страны».