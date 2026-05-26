Жителям Екатеринбурга рассказали, где можно ловить рыбу в городе

Рыбак Уральский: рыба из озера Шарташ в Екатеринбурге пригодна для пищи
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

В водоемах Екатеринбурга есть много рыбы, однако не всю ее можно употреблять в пищу. Об этом Ura.ru сообщил рыбак с большим стажем Денис Уральский.

По словам специалиста, рыба водится в трех популярных водоемах, которые расположены на реке Исети: Верх-Исетском пруду, городском пруду в центре города и в озере Шарташ. В этих местах обитают щука, окунь, чебак, судак, лещ (подлещик), линь, налим и раки. При этом последних из перечисленных стало больше на Верх-Исетском пруду, что говорит о чистоте водоема.

«Рыбу, выловленную из этого пруда и из озера Шарташ, можно употреблять в пищу, в городе это наиболее чистые водоемы. А вот из городского пруда не рекомендуется. Рыбы там, кстати, много», — объяснил рыбак.

Он добавил, что городской пруд сильно загрязнен отходами жизнедеятельности новостроек, которые строятся на берегу Исети. Поэтому эксперт посоветовал ловить рыбу именно в Верх-Исетском пруду. В этом водоеме установлена хорошая система очистки, подчеркнул Уральский.

