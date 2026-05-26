Более 500 школьников поучаствовали в олимпиаде «Башнефти» по химии и физике

Количество участников олимпиады «Башнефти» выросло в 5 раз с прошлого года

Более 500 уфимских старшеклассников и учащихся различных районов республики приняли участие в открытой школьной олимпиаде по химико-математическому и физико-математическому профилям. Об этом сообщает пресс-служба «Роснефти».

Отмечается, что в этом году число участников выросло в 5 раз по сравнению с прошлым годом.

Мероприятие организовала «Башнефть» на площадке Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ). Главным призом для победителей стали дополнительные 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в университет.

Конкурсные задания для учеников 10–11 классов были основаны на примерах из реальных проектов нефтегазовой отрасли. Представители УГНТУ и эксперты «Башнефти» подчеркнули высокий уровень подготовки будущих абитуриентов. Помимо олимпиады, для старшеклассников провели познавательные экскурсии по передовым лабораториям, специализированным аудиториям и научным центрам университета. Гости получили полное представление об особенностях профильного обучения и возможностях карьеры в нефтегазовом секторе.

В рамках долгосрочной стратегии по развитию кадрового потенциала «Роснефть» активно сотрудничала с профильными учебными заведениями, в том числе с УГНТУ. Формирование внешнего кадрового резерва шло через корпоративную систему непрерывного образования «Школа — колледж/вуз — предприятие». За два года проведения олимпиады вырос интерес подростков к инженерным профессиям, расширилась география участников и улучшился уровень подготовки.

Напомним, на базе университета функционируют семь корпоративных групп «Башнефти». Обучение проходит по программам, адаптированным под задачи предприятия по ключевым технологическим и геологическим направлениям. Студенты совмещают обучение по индивидуальному графику с работой на производстве. Занятия ведут преподаватели-эксперты — действующие работники «Башнефти».