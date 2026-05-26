Экс-главврач Котласской больницы ушел на СВО

Бывший главврач Котласской ЦГБ Хизри Ильясов ушел в зону проведения специальной операции в качестве начальника добровольческого медицинского отряда. Об этом он рассказал 29.RU.

«Я сейчас на СВО, начальник добровольческого медицинского отряда. Решил пока все приостановить и поехать поработать с парнями», — сказал он.

По его словам, он не мог находиться в стороне, поэтому отправился на СВО как только предоставилась такая возможность.

Ильясов добавил, что СВО коснулась и его семьи. В 2024 году получил тяжелое ранение его родной брат. Кроме того, вспоминая работу в больнице в Котласской ЦРБ, он отметил, что всегда вместе с коллективом помогал «парням на СВО».

До этого он руководил сразу тремя больницами — Котласской ЦГБ и районными Верхнетоемской и Коношской, но затем принял решение уйти со своей должности.

В январе 2026 года жители Коношского района пожаловались президенту России Владимиру Путину на состояние местной медицины, записав видеообращение. В ответ на это Ильясов назвал их провокаторами и опубликовал ответное видео медиков.

