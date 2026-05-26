Диетолог рассказала, как школьник должен питаться в период экзаменов

В период экзаменов ученику важно придерживаться правильного питания и употреблять достаточное количество белка. Об этом aif.ru рассказала старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФИЦ питания и биотехнологии, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

«Питание школьника в целом должно быть полноценным, чтобы обеспечивались все потребности организма ребенка в белках, полезных жирах, углеводах как основном источнике энергии, витаминах и минеральных веществах. Витамины и минеральные вещества вносят свой положительный вклад не только в общее состояние здоровья, но и в поддержание умственной функции», — объяснила специалист.

По ее словам, особенно важно, чтобы в период экзаменов ребенок полноценно завтракал, а также не пропускал обед и ужин. При этом последний прием в день пищи не должен перегружать пищеварительную систему, чтобы не ухудшать качество сна.

Врач также напомнила о необходимости употреблять достаточное количество белка. Растущему организму нужно большое количество этого вещества для построения тканей. Восполнить эту потребность помогут полноценные белковые блюда, которые школьник должен есть три раза в день.

Не менее важно следить за режимом питья. Во время экзаменов рекомендуется отдавать предпочтение компотам, морсам, сокам, кисломолочным напиткам и квасу. Однако крепкий чай, сладкие газировки и кофе стоит исключить. Диетолог также предостерегла от употребления энергетических напитков, поскольку они негативно влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы, повышают тревожность, усиливают нервную возбудимость и нарушают сон.

Помимо этого, нужно отграничить высококалорийные перекусы, в числе которых шоколадные батончики и различные снеки, в которых содержится много жира и отсутствуют полезные витамины. Избыток сладкого провоцирует быстрый рост уровня глюкозы в крови, из-за чего резко возникает чувство усталости и переутомления.

