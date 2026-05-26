Рособрнадзор рассказал, что может находиться на столе во время ЕГЭ‑2026

РИА Новости: участники ЕГЭ могут держать на столе воду, перекус и лекарства

У участников ЕГЭ-2026 на столе могут находиться вода, перекус, лекарства, а на отдельных экзаменах — калькуляторы, словари и линейки. Это следует из документа Рособрнадзора, который есть в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, на столе у сдающих ЕГЭ могут лежать ручка с чернилами черного цвета, документ, удостоверяющий личность, и черновики.

На экзамены по географии, химии и биологии разрешается непрограммируемый калькулятор, на математику можно принести линейку, не содержащую справочной информации. Сдающие физику могут воспользоваться и калькулятором, и линейкой. Сдающим ЕГЭ по литературе будут предоставлены орфографические словари, пользоваться личными словарями при этом не рекомендуется.

Для сдачи экзамена по информатике участникам ЕГЭ предоставят компьютеры с установленным программным обеспечением, а для тех, кто сдает иностранные языки, в аудиториях подготовят оборудование для устной части экзамена и аудирования.

Основной период ЕГЭ-2026 начнется 1 июня.

