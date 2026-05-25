Названо главное препятствие для лечения артрита в России

Лечение ревматоидного артрита в России часто начинается с задержкой: пациенты долго ждут приема ревматолога и назначения современной терапии, теряя время на фоне прогрессирования болезни. Об этом «Газете.Ru» рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Ревматоидный артрит — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует собственные суставы. Болезнь чаще развивается у людей 40-55 лет и без своевременного лечения может приводить к разрушению суставов, инвалидности и потере трудоспособности.

Как отмечают эксперты, одной из главных проблем остается поздняя диагностика и сложная маршрутизация пациентов. По словам Жулева, многие люди долго наблюдаются на первичном уровне и попадают к ревматологу уже после прогрессирования болезни.

Специалисты также указывают на значительные различия между регионами. В одних субъектах пациенты быстрее получают консультацию профильного врача и современную терапию, в других доступ к лечению остается ограниченным. Как отметила руководитель отдела ревматологии МКНЦ имени А.С. Логинова Галина Лукина, в результате один и тот же диагноз в разных регионах может означать разный прогноз для пациента.

Современный подход к лечению ревматоидного артрита постепенно смещается от простого контроля симптомов к раннему подавлению воспалительного процесса и достижению ремиссии. Для этого используются таргетные биологические препараты, воздействующие на ключевые механизмы заболевания, включая интерлейкин-6. К таким препаратам относится, в частности, олокизумаб.

По словам Лукиной, раннее назначение современной терапии позволяет не только уменьшать симптомы, но и снижать риск инвалидизации. Однако внедрение таких подходов в реальную практику происходит неравномерно. Пациенты нередко годами получают базисное лечение, не переходя на более эффективные схемы терапии.

Эксперты подчеркивают, что ревматоидный артрит становится не только медицинской, но и социально-экономической проблемой. Потеря трудоспособности и инвалидизация создают дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и экономику. По мнению специалистов, расширение доступа к современной биологической терапии может снизить эти последствия в долгосрочной перспективе.

