В России банкротят исполнительного директора SuperJet International Камилло Перфидо

Федеральная налоговая служба по Кировской области добивается банкротства 82-летнего итальянца Камилло Перфидо, занимающего должность исполнительного директора компании SuperJet International, сообщили «Газете.Ru» в сервисе проверки контрагентов Rusprofile. Там уточнили, что ФНС уже обратилась в суд — топ-менеджер задолжал бюджету около 1,1 миллиона рублей.

«В арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании несостоятельным 82-летнего уроженца Италии Камилло Перфидо. Он занимает должность исполнительного директора SuperJet International, указано на официальном сайте компании, которая отвечает за продажи российских самолетов Sukhoi Superjet 100, постпродажную поддержку и обучение персонала по всему миру. Банкротства топ-менеджера добивается управление федеральной налоговой службы по Кировской области. Заявление принято к производству, суд проверит его обоснованность 18 июня. В этот же день может быть назначен арбитражный управляющий Камилло Перфидо. В карточке дела уточняется, что его задолженность перед российским бюджетом превышает 1,1 млн рублей», — сообщили в сервисе со ссылкой на определение арбитражного суда Москвы.

SuperJet International создана в 2007 году как российско-итальянское совместное предприятие для экспорта регионального реактивного самолета Sukhoi Superjet 100, разработанного и построенного в России. Акционерами выступили структуры «Объединенной авиастроительной корпорации» и холдинг Finmeccanicа. После начала российской военной операции на Украине доля ОАК была арестована. В 2023 году сообщалось, что эмиратские инвесторы намерены приобрести ее акции и выпускать Sukhoi Superjet 100 в ОАЭ.

