Россиян предупредили об опасности публикации некоторых данных в сети

В интернете нельзя публиковать личные данные, в первую очередь – документы, геолокацию и информацию о предстоящем отпуске. Все это может сыграть на руку мошенникам, предупредил в беседе с RT главред аналитического издания Runet Владимир Зыков.

Он подчеркнул, что под абсолютным запретом должна быть публикация в соцсетях или мессенджерах паспорта, СНИЛСа, ИНН, прав, билетов, банковских карт, талонов, договоров и прочих документов. Причем нельзя их показывать даже если часть информации закрыта – по отдельным деталям аферистам не составит труда восстановить оставшиеся данные, что позволит им завладеть аккаунтом человека или просто создать на их основе убедительную легенду для обмана пользователя.

Геолокация же позволяет мошенникам вычислять адрес человека, иногда для этого достаточно просто фото подъезда, гаража, почтового ящика, отметил эксперт.

«Человек может не писать адрес прямо, но показать столько деталей вокруг, что найти место будет несложно. Для сталкера, вора или просто недоброжелателя такой контент может стать готовой инструкцией», — пояснил он.

Что касается отпуска, то всю информацию о нем можно выкладывать только после возвращения, в противном случае преступники будут знать, что квартира гражданина в данный момент пустует. Нельзя показывать также дорогие покупки, чтобы не дать возможность оценить доходы и спровоцировать вымогательство и прочие преступные схемы.

Кроме того, Зыков призвал со всей серьезностью относиться к публикации рабочих фотографий, включая ссылки, документы, пропуска, презентации и так далее. По его словам, такие данные часто используются для социальной инженерии – чем больше информации о человеке попадает в руки мошенников, тем убедительнее будет звучать звонок или письмо от них.

До этого доцент Финуниверситета при правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что мошенники начали чаще атаковать молодежь. По его словам, молодые люди становятся жертвами обмана в силу того, что они являются более активными пользователями интернета и часто ищут возможности подработки или инвестирования.

МВД ранее предупредило о ворующих деньги «бесплатных VPN» с вирусами.