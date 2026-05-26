Врач назвал россиянам неочевидный симптом приближающегося инсульта

Если у пожилого человека внезапно идет кровь носом, то это может быть признаком приближающегося инсульта. Часто такой симптом говорит о резком скачке артериального давления и гипертоническом кризе, пояснил в беседе с RT терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, носовое кровотечение – это защитный механизм организма, который помогает сбросить верхнее давление. Включается он при гипертоническом кризе и прединсультном состоянии.

Есть и другие причины кровотечения из носа – в частности, это может быть симптомом болезни крови, например, нарушения свертываемости, а также атрофического ринита из-за частого использования спрея для носа, а также последствием приема лекарств для разжижения крови. Особенно насторожить должны частые кровотечения из носа у детей, подчеркнул Кондрахин.

«Требуется обратиться в том числе к врачу-гематологу, — посоветовал он. — Нередко кровотечение из носа — один из признаков возникновения лейкоза в крови. Не всегда, но иногда это требует внимания, так как проявление бывает такое, потому что страдают тромбоциты».

Если из носа пошла кровь, то нельзя запрокидывать голову назад – нужно наоборот наклониться вниз. Нос следует забить большим куском ваты, на которую предварительно нужно нанести сосудосуживающие растворы, которые должны быстро улучшить состояние. К переносице можно приложить лед, что спазмирует сосуды и остановит кровь.

В случаях, когда носовое кровотечение сопровождается высоким давлением нужно срочно вызвать скорую помощь, подчеркнул врач.

Напомним, сегодня на людей младше 45 лет приходится от 10 до 18% всех инфарктов и инсультов. Как рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры кардиологии Пироговского университета Юлия Юферева, у молодых мужчин инсульт развивается в 1,5–2 раза чаще, чем у женщин соответствующего возраста. К основным способам профилактики она отнесла такие привычки, как контроль давления, холестерина и сахара, здоровое питание, физическая активность, отказ от курения, управление стрессом, ночной сон не менее семи часов и регулярное наблюдение у врача.

Ранее была названа группа крови, повышающая риск инсульта.