Эксперт раскрыл, как выровнять стены перед ремонтом с экономией в 70%

Кривые стены, которые часто встречаются в домах старого фонда или панельных новостройках, можно выровнять с помощью мокрой штукатурки, гипсокартона или шпаклевки и сэкономить до 70% бюджета. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов, отметив, что перепады обязательно нужно исправить, если планируется установка встроенной мебели.

«Если вы решаете не маскировать, а именно исправлять геометрию, выбор сводится к трем основным подходам. Первый — мокрая штукатурка по маякам, классический метод для перепадов от трех до десяти сантиметров. Суть в том, чтобы установить металлические направляющие и выровнять стену по ним. Технология трудоемкая, требует сноровки, а на высыхание слоя уходят дни, но результат получается очень долговечным. Второй способ — сухое выравнивание гипсокартоном, самый быстрый и наименее грязный вариант для перепадов более пяти сантиметров. Листы крепят на каркас или специальный клей, мгновенно создавая идеальную плоскость. Минус только один: метод съедает от пяти до десяти сантиметров полезной площади, а затраты на материалы составляют около пятисот рублей за квадратный метр. Третий способ – шпаклевка, которая подходит только для локальных дефектов вроде выбоин или царапин глубиной до пяти миллиметров. Комбинация методов визуальной маскировки позволяет сократить бюджет на отделку стен на 35-70% по сравнению с полным выравниванием», — сказал он.

По словам Орехова, если полностью выравнивать стены не хочется, можно использовать декоративную штукатурку, которая замаскирует небольшие неровности и дефекты.

«Часто бывает, что выравнивать стены до нуля совсем не хочется — это дорого, долго и грязно. Тогда на помощь приходит декоративная штукатурка. Ее главное преимущество в том, что собственная фактура визуально съедает небольшие неровности и дефекты до двух-пяти миллиметров, превращая их в художественный замысел. Это освобождает вас от необходимости выводить геометрию в идеал. Для стен с крупными дефектами лучше всего подходят толстослойные структурные смеси, имитирующие короеда, травертино или шубу. Для мелких изъянов годятся фактурные пасты, позволяющие создать более утонченный рельеф. А вот с венецианской штукатуркой все сложнее: чтобы добиться гладкого, почти зеркального блеска мрамора, потребуется идеально ровная база», — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что для маскировки кривизны можно использовать волнистые и фактурные обои.

«Плотные рельефные обои на виниловой или флизелиновой основе с крупным тиснением, например под грубый холст, отлично отвлекают внимание и прячут перепады до трех-четырех миллиметров. Их не нужно клеить на идеально ровную поверхность, бугорки и впадины скрываются за счет рельефа. Жидкие обои – это компромисс между штукатуркой и обычными обоями, бесшовное покрытие с волокнистой структурой маскирует трещины и неровности, но они не являются панацеей для сильно кривых стен. Технология нанесения допускает небольшие изъяны, но чем больше дефект, тем выше расход материала, и результат может разочаровать. К тому же жидкие обои боятся воды и загрязнений», — уточнил он.

