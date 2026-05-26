Эксперт раскрыл, до какого года хватит самолетов в России

Авиакомпании в России продолжают обслуживать зарубежные самолеты, поддерживая их работоспособность. Техники должно хватить до 2030 года. Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделился руководитель портала «Авиация России» Андрей Величко.

По словам специалиста, сейчас удается справиться с дефицитом воздушных судов. В России есть компании, обслуживающие иностранные самолеты. Речь идет об «Аэрофлоте», а также о S7.

Эксперт назвал ситуацию, сложившуюся в авиапарке страны, тяжелой, но не катастрофической.

«Техники, на которой у нас сейчас авиакомпании летают, хватит, скорее всего, до 2030 года. Покупаются запасные части посредством серого импорта, это не секрет. За счет таких поставок и за счет того, что у компаний S7 Technics и «Аэрофлот Техникс» есть допуски для проведения тяжелых форм ремонта, они имеют возможность поддерживать летную годность своих самолетов иностранных», — отметил Величко.

В январе в госкорпорации «Ростех» сообщили, что российские авиакомпании расконсервируют старые самолеты, чтобы поддержать пассажиропоток в 2026 году. Уточняется, что до 2027 года была продлена программа восстановления 12 лайнеров для нужд гражданской авиации. Речь идет о девяти воздушных судах семейства Ту-204-214, об одном Ан-148 и о двух Ил-96. Согласно оценкам экспертов, этим 12 самолетам до 30 лет. В 2026-2027 годах эксплуатанты получат еще два восстановленных Ту-204.

Ранее в России отметили падение объема авиаперевозок из-за нехватки самолетов.