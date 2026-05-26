В сети появилось фото Саакашвили в радикально новом имидже

«Абзац»: Саакашвили предстал перед судом с чубом и в вышиванке

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили предстал перед судом в новом имидже – с чубом на голове и в рубахе с красным узором вокруг ворота, напоминающей вышиванку. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Абзац».

Там опубликован снимок политика, сделанный в зале заседания. При этом не уточняется, по какому поводу проводилось слушание.

Саакашвили руководил Грузией в течение двух президентских сроков – с 2004 по 2013 годы. В 2015 году он получил украинское гражданство и некоторое время работал внештатным советником президента страны Петра Порошенко, а также возглавлял консультативный международный совет реформ. Кроме того, он был назначен губернатором Одесской области, но ушел в отставку в 2016 году в знак протеста против отсутствия реформ.

С мая 2020 года Саакашвили возглавлял исполком Национального совета реформ - совещательного органа при президенте. Тем временем в Грузии на него завели несколько уголовных дел о коррупции, заочно вынесли приговоры в общей сложности на 12 лет лишения свободы и объявили в розыск.

В октябре 2021 года накануне муниципальных выборов Саакашвили вернулся в Грузию, был задержан и отправлен отбывать наказание. В камере он объявлял голодовку, после чего заявил об ухудшении состояния здоровья и добивался освобождения на этом основании.

Ранее фамилию Саакашвили нашли в файлах Эпштейна.