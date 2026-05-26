В Челябинской области на ребенка рухнуло более 94 кг бетона

В Трехгорном чиновницу будут судить за падение стены на ребенка

В Челябинской области местную чиновницу будут судить за падение бетонной стены на ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Строителей города Трехгорный. По версии следствия, годовалый мальчик остановился около стены весом более 94 килограммов во время прогулки с матерью. В какой-то момент конструкция рухнула на пострадавшего.

«В результате происшествия малолетнему причинены множественные телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о халатности. Как выяснили следователи, 47-летняя чиновница не выполняла свои обязанности, из-за чего объект не отремонтировали вовремя. Также он не был огражден, предупреждающих знаков не было.

Фигурантке уже предъявили обвинения. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Казани кусок стены рухнул на прохожую во время сноса здания.