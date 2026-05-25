В Казани кусок стены рухнул на прохожую во время сноса здания

В Казани во время сноса здания спортивного клуба обрушилась стена, кусок конструкции упал на проходившую рядом женщину. Об этом сообщает «Татар-информ».

По словам свидетелей, при демонтаже здания неожиданно рухнула стена. Большой фрагмент бетона отлетел в сторону и упал на женщину, которая проходила мимо. Предварительно, пострадавшая получила серьезную травму ноги.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, женщину госпитализировали. В пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана сообщили, что состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.

До этого на Урале упавший теннисный стол придавил двух мальчиков. Инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Латышова, дети играли на площадке, в какой-то момент на двух несовершеннолетних рухнула часть теннисного стола. Пострадавшие мальчики дети и 12-ти лет госпитализированы с травмами, подробности о их состоянии неизвестны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее кусок здания рухнул на голову женщине в Петербурге.

 
