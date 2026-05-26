Врач назвала сроки восстановления легких при отказе от курения

Врач Макарова: легкие начнут регенерацию через 2 недели после отказа от курения

Первые положительные изменения в легких начнут наблюдаться через две недели — три месяца после отказа от курения. О сроках восстановления органа рассказала ТАСС доцент кафедры пульмонологии ИНОПР Пироговского Университета Марина Макарова.

По ее словам, легкие обладают удивительной способностью к регенерации. Однако часть повреждений может оказаться необратимой.

«Степень восстановления зависит от возраста человека, стажа курения и уже имеющихся заболеваний», — пояснила врач.

При отказе от курения восстанавливается работа мукоцилиарного транспорта: отрастают реснички эпителия, которые очищают слизистую от микробов, снижается окислительный процесс. Кроме того, становятся лучше кровообращение и сама функция легких. Человек начинает меньше кашлять, уходит одышка.

Однако при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) часть изменений необратимы, добавила Макарова. Но отказ от курения позитивно скажется на течении заболевания, замедлив снижение функции дыхания и уменьшив частоту госпитализаций.

До этого врач-пульмонолог Ольга Цагараева развеяла миф о безвредности курения не взатяг. Она объяснила, что даже если не делать глубокий вдох, никотин и токсичные компоненты дыма все равно всасываются через слизистую оболочку полости рта. То есть зависимость формируется в любом случае. Кроме того, когда дым контактирует со слизистой рта, глотки и гортани, канцерогены запускают процессы злокачественного перерождения.

