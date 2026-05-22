Эксперт объяснил, что следует предпринять, если курящий сосед портит жизнь

Россиянам разрешено курить на своих балконах, однако при условии, что дым не попадает в соседние квартиры и никому не мешает. Если же приходится постоянно сталкиваться с такой проблемой, то это уже нарушение прав граждан и с этим можно бороться, рассказала RT эксперт «Народный фронт. Аналитика» Елена Гладкова.

Она отметила, что до этого Верховный суд РФ вынес решение, согласно которому курение не должно причинять неудобства соседям, так как попадание дыма в чужое жилье – это уже основание для компенсации морального вреда. Причем требовать ее можно даже если запах не нормируется санитарными нормами.

Сегодня суды первой инстанции поддерживают некурящих жильцов в подобных спорных вопросах, а разбирательства не растягиваются на годы, как это было раньше, а занимают месяцы, отметила Гладкова.

«Подтверждение тому — свежая практика 2025 года: суд апелляционной инстанции, проанализировав положения Рамочной конвенции ВОЗ, Жилищного и Гражданского кодексов, отменил решение районного суда, который ранее отказал в иске из-за «недоказанности», и сам взыскал с курильщика 10 тыс. рублей компенсации морального вреда», — привела пример аналитик.

Она объяснила, что для взыскания россиянину не нужно доказывать нарушение санитарных норм – достаточно лишь подтвердить факт систематического попадания дыма в квартиру. К примеру, для обращения в суд и успешного итога разбирательства хватит предоставления видео, показаний свидетелей или акта участкового, заключила эксперт.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупредил, что за курение на общих балконах в многоквартирных домах предусмотрен штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей. Также законом запрещено курение в лифтах, на лестницах и в подъездах многоквартирных домов.

