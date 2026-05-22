Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Эксперт объяснил, что следует предпринять, если курящий сосед портит жизнь

Аналитик Гладкова: если дым от курящего соседа попадает в квартиру – нужны меры
Shutterstock

Россиянам разрешено курить на своих балконах, однако при условии, что дым не попадает в соседние квартиры и никому не мешает. Если же приходится постоянно сталкиваться с такой проблемой, то это уже нарушение прав граждан и с этим можно бороться, рассказала RT эксперт «Народный фронт. Аналитика» Елена Гладкова.

Она отметила, что до этого Верховный суд РФ вынес решение, согласно которому курение не должно причинять неудобства соседям, так как попадание дыма в чужое жилье – это уже основание для компенсации морального вреда. Причем требовать ее можно даже если запах не нормируется санитарными нормами.

Сегодня суды первой инстанции поддерживают некурящих жильцов в подобных спорных вопросах, а разбирательства не растягиваются на годы, как это было раньше, а занимают месяцы, отметила Гладкова.

«Подтверждение тому — свежая практика 2025 года: суд апелляционной инстанции, проанализировав положения Рамочной конвенции ВОЗ, Жилищного и Гражданского кодексов, отменил решение районного суда, который ранее отказал в иске из-за «недоказанности», и сам взыскал с курильщика 10 тыс. рублей компенсации морального вреда», — привела пример аналитик.

Она объяснила, что для взыскания россиянину не нужно доказывать нарушение санитарных норм – достаточно лишь подтвердить факт систематического попадания дыма в квартиру. К примеру, для обращения в суд и успешного итога разбирательства хватит предоставления видео, показаний свидетелей или акта участкового, заключила эксперт.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупредил, что за курение на общих балконах в многоквартирных домах предусмотрен штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей. Также законом запрещено курение в лифтах, на лестницах и в подъездах многоквартирных домов.

Ранее врач развеяла миф о безвредности курения не взатяг.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!