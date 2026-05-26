ФСБ совместно с Узбекистаном пресекли теракты в России

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России совместно с коллегами из Узбекистана в начале 2026 года пресекли пять нападений террористов в России, в том числе в Москве. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ), передает РИА Новости.

По его словам, силовики выявили и нейтрализовали террористическую ячейку, планировавшую нападения.

Бортников подчеркнул, что примеры недопущенных терактов лишний раз указывают на необходимость тесного сотрудничества ведомств в борьбе с международным терроризмом.

Глава ФСБ предупредил, что на территории стран-членов СНГ создаются замаскированные террористические сети, формируются каналы их финансирования, готовятся акции террора. По его словам, угрозы растут на разных направлениях — международный терроризм, политический и религиозный экстремизм, организованная преступность и торговля наркотиками, кибернападения и информационная война.

Ранее в России предотвратили более 100 террористических преступлений, включая 78 непосредственных терактов с начала 2026 года.