Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

ФСБ совместно с Узбекистаном пресекли теракты в России

Бортников: ФСБ с Узбекистаном пресекли 5 нападений террористов на Россию
Гавриил Григоров/РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России совместно с коллегами из Узбекистана в начале 2026 года пресекли пять нападений террористов в России, в том числе в Москве. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ), передает РИА Новости.

По его словам, силовики выявили и нейтрализовали террористическую ячейку, планировавшую нападения.

Бортников подчеркнул, что примеры недопущенных терактов лишний раз указывают на необходимость тесного сотрудничества ведомств в борьбе с международным терроризмом.

Глава ФСБ предупредил, что на территории стран-членов СНГ создаются замаскированные террористические сети, формируются каналы их финансирования, готовятся акции террора. По его словам, угрозы растут на разных направлениях — международный терроризм, политический и религиозный экстремизм, организованная преступность и торговля наркотиками, кибернападения и информационная война.

Ранее в России предотвратили более 100 террористических преступлений, включая 78 непосредственных терактов с начала 2026 года.

 
Теперь вы знаете
Мощные паводки на юге России, вспышка тяжелой инфекции и длинный отпуск. Что нового к утру 26 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!