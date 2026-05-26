Россиянам рассказали, можно ли устанавливать камеру в подъезде

Адвокат Атаханова: устанавливать камеру в подъезде без согласия жильцов нельзя

Когда соседи устанавливают камеру на лестничных площадках, которая охватывает не только его дверь, но и соседние, это нарушает права граждан, рассказала «Газете.Ru» адвокат МКА «Закон и Решение» Зульфия Атаханова.

По ее словам, установка камеры видеонаблюдения без согласия жильцов — серьезное правонарушение, которое нарушает сразу два фундаментальных права.

«Во-первых, нарушается право собственника на общее имущество. Лестничная площадка, стены и коридор принадлежат всем собственникам квартир на праве общей долевой собственности (ст. 36 ЖК РФ). Использовать это имущество (вешать камеру, сверлить стены) можно только с согласия всех сособственников или по решению общего собрания. Самовольная установка оборудования — это незаконное распоряжение общим имуществом», — объяснила она.

Во-вторых, нарушаются личные права гражданина: право на неприкосновенность частной жизни (ст. 23 Конституции РФ и ст. 24 Конституции РФ: «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени» и «Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются»).

«Если камера фиксирует дверь соседней квартиры, перемещения жильцов, их гостей, а при открытии двери — часть жилого помещения, это прямое вторжение в частную жизнь», — предупредила адвокат.

В-третьих, самовольной установкой камеры видеонаблюдения нарушается право на защиту персональных данных. Съемка без согласия человека и сбор данных о нем незаконны, рассказывает эксперт.

Также такими действиями нарушаются положения Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, ответственность за такие нарушения за последние пару лет значительно возросла.

«За подобные нарушения законодательство предусматривает несколько видов ответственности: уголовную — за вторжение в частную жизнь (до 200 тысяч рублей штрафа или до двух лет тюрьмы, ст. 137 УК РФ); и административную — за незаконную обработку персональных данных (6–15 тысяч рублей, ст. 13.11 КоАП РФ)», — предупредила эксперт.

Адвокат объясняет: «Вы вправе обратиться в суд с гражданско-правовым иском, если увидели у соседа камеру, которая вас смущает, на основании статьи 304 ГК РФ, помимо этого, можно претендовать на взыскание морального вреда за вторжение в частную жизнь. Судебная практика показывает, что суды довольно часто обязывают демонтировать камеры, если они направлены на двери чужих квартир».

Но перед тем как идти в суд, адвокат советует поговорить с соседом, а потом, если он откажется решить вопрос мирно, направить соседу письменное требование о демонтаже оборудования. Параллельно стоит подать жалобу в управляющую компанию. Если эти шаги не принесут результата, имеет смысл обратиться с заявлением в полицию, сославшись на статью 137 УК РФ.

Установить камеру законно можно, для этого следует организовать общее собрание собственников, на котором более половины соседей должны дать положительный ответ.

При этом адвокат Атаханова подчеркивает, что направление камер должно быть исключительно на общие зоны, а во-вторых советует ознакомиться с законодательством о персональных данных, которые ограничивают сбор биометрических данных без согласия.

