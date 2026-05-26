Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

На Украине будут судить стримера, принесшего гранату на автозаправку

«Страна.ua»: жителя Львовской области осудят за стрим с гранатой на АЗС
Telegram-канал Политика Страны

Украинец предстанет перед судом за стрим с гранатой. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По информации журналистов, в марте 40-летний житель Самборского района Львовской области приехал на автомобильную заправочную станцию (АЗС) в городе Добромиль и запустил прямую трансляцию в социальных сетях. Во время эфира он показывал зрителям гранату. Позднее на кадры обратили внимание сотрудники правоохранительных органов.

«Ему предъявлено обвинение в незаконном обращении с боеприпасами», — утверждается в материале.

13 мая в городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв в районе остановки общественного транспорта. Как рассказала представитель Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис, в руках у неизвестного мужчины детонировал взрывоопасный предмет. Предварительно, это была граната. В результате ЧП гражданин получил несовместимые с жизнью травмы.

За три дня до этого мужчина с гранатой пришел в кафе в украинском городе Ахтырка и начал угрожать посетителям. На место прибыли правоохранители, которые решили провести переговоры с нарушителем. Однако тот бросил гранату на землю, из-за чего она взорвалась. Госпитализация потребовалась самому владельцу боеприпаса, а также одному случайному свидетелю и трем полицейским.

Ранее в жилом доме на Украине взорвалась граната.

 
Теперь вы знаете
Мощные паводки на юге России, вспышка тяжелой инфекции и длинный отпуск. Что нового к утру 26 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!