На Украине будут судить стримера, принесшего гранату на автозаправку

«Страна.ua»: жителя Львовской области осудят за стрим с гранатой на АЗС

Украинец предстанет перед судом за стрим с гранатой. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По информации журналистов, в марте 40-летний житель Самборского района Львовской области приехал на автомобильную заправочную станцию (АЗС) в городе Добромиль и запустил прямую трансляцию в социальных сетях. Во время эфира он показывал зрителям гранату. Позднее на кадры обратили внимание сотрудники правоохранительных органов.

«Ему предъявлено обвинение в незаконном обращении с боеприпасами», — утверждается в материале.

13 мая в городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв в районе остановки общественного транспорта. Как рассказала представитель Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис, в руках у неизвестного мужчины детонировал взрывоопасный предмет. Предварительно, это была граната. В результате ЧП гражданин получил несовместимые с жизнью травмы.

За три дня до этого мужчина с гранатой пришел в кафе в украинском городе Ахтырка и начал угрожать посетителям. На место прибыли правоохранители, которые решили провести переговоры с нарушителем. Однако тот бросил гранату на землю, из-за чего она взорвалась. Госпитализация потребовалась самому владельцу боеприпаса, а также одному случайному свидетелю и трем полицейским.

