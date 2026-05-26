Стало известно о состоянии пилотов потерпевшего крушение самолета в Красноярском крае

Оба члена экипажа совершившего жесткую посадку самолета «Аэропракт-22» доставлены в больницу Красноярска. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Ночью летчиков санитарной авиацией доставили в Красноярскую краевую больницу. Состояние одного из них тяжелое, он находится в реанимации искусственной вентиляции легких ( ИВЛ). Второй член экипажа пребывает в состоянии средней тяжести.

25 мая сообщалось, что легкомоторный самолет «Аэропракт-22» совершил жесткую посадку в Богучанском муниципальном округе в районе поселка Осиновый Мыс. Причиной авиакатастрофы предположительно стал отказ двигателя.

