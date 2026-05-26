Бутягин рассказал, что пожелал ему украинец в польской тюрьме

Бутягин сообщил, что в польской тюрьме украинец пожелал ему попасть под обмен

Во время пребывания российского археолога Александра Бутягина в польской тюрьме украинец пожелал ему освобождения при обмене. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Он рассказал, что в камере обсуждалась гипотетическая возможность обмена заключенными.

«И даже украинец, с которым мы оказались на общей прогулке, вообще сразу же сказал: «Хорошо бы, если бы тебя обменяли, потому что на Украину тебе попадать не стоит», — сказал ученый.

В тюрьме, по его словам, он ни разу не столкнулся с негативным отношением к себе как к гражданину РФ со стороны других заключенных и даже охранников. В худшем случае это было индифферентное отношение, добавил Бутягин.

Археолог был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. Киев обвинил его в уничтожении культурного наследия во время раскопок в Крыму. В марте окружный суд Варшавы удовлетворил запрос Киева об экстрадиции, но в конце апреля он и супруга российского военного из Приднестровья были обменены на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.

Ранее Бутягин рассказал о претензиях Украины к его раскопкам в Керчи.