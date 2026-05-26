Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Бутягин рассказал, что пожелал ему украинец в польской тюрьме

Бутягин сообщил, что в польской тюрьме украинец пожелал ему попасть под обмен
ФСБ РФ/РИА Новости

Во время пребывания российского археолога Александра Бутягина в польской тюрьме украинец пожелал ему освобождения при обмене. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Он рассказал, что в камере обсуждалась гипотетическая возможность обмена заключенными.

«И даже украинец, с которым мы оказались на общей прогулке, вообще сразу же сказал: «Хорошо бы, если бы тебя обменяли, потому что на Украину тебе попадать не стоит», — сказал ученый.

В тюрьме, по его словам, он ни разу не столкнулся с негативным отношением к себе как к гражданину РФ со стороны других заключенных и даже охранников. В худшем случае это было индифферентное отношение, добавил Бутягин.

Археолог был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. Киев обвинил его в уничтожении культурного наследия во время раскопок в Крыму. В марте окружный суд Варшавы удовлетворил запрос Киева об экстрадиции, но в конце апреля он и супруга российского военного из Приднестровья были обменены на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.

Ранее Бутягин рассказал о претензиях Украины к его раскопкам в Керчи.

 
Теперь вы знаете
Подростки массово ушли в самозанятость. Чем это грозит рынку труда — и как поможет старшим работникам?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!