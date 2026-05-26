Рособрнадзор утвердил сроки проведения проверочных работ в школах

Рособрнадзор утвердил сроки проведения ВПР в школах в 2027 году
Рособрнадзор утвердил сроки проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах в 2026/27 учебном году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ.

«Утвердить сроки и продолжительность проведения всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», — отмечается в нем.

Проверочные работы пройдут с 19 апреля по 21 мая в следующем году в 4–8-х и 10-х классах. Продолжительность ВПР составит один-два урока (45 или 90 минут).

До этого заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил продлить учебный год для российских школьников на две недели. По его словам, было бы неплохо в первые две недели июня сделать «пятую четверть» не для оценок, а для творческих занятий, на которые в течение года не хватает времени.

Однако в Минпросвещения РФ сочли идею о введении пятой четверти в российских школах нецелесообразной. В министерстве напомнили, что каникулы — это время для отдыха и оздоровления ребят.

Ранее Володин заявил, что школьники в России сталкиваются с чрезмерной нагрузкой.

 
